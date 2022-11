Squat et impayés de loyers : un texte construit autour d’une fable médiatique

« La médiatisation constante des squats et litiges de loyers témoigne de la forte émotion que suscitent chez nos concitoyens ces exemples d’incivilité et d’injustice vécues au quotidien. » C’est par ces mots que s’ouvre l’exposé des motifs de la proposition de loi contre les squats et les impayés de loyers, portée par deux figures de la majorité, Aurore Bergé et Guillaume Kasbarian, et qui sera débattue à l’Assemblée nationale le 28 novembre.