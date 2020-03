Coronavirus: pourquoi la chloroquine est exclue de l’essai clinique national

La chloroquine n’a pas été retenue. Et pour cause : les patients qui vont participer à l’essai clinique sont dans un état sévère, en réanimation. Il pourrait y avoir des interactions médicamenteuses avec les traitements de réanimation, sans oublier ses effets secondaires. De plus, la chloroquine n’est pas dans la liste des traitements prioritaires recommandés par l’OMS.