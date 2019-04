«Comédie fiscale»: Dany Boon veut s’attaquer aux sources de Mediapart

Dany Boon ne rit plus. Le comique, acteur, réalisateur et producteur français de renom a déposé plainte contre Mediapart pour « vol », « atteinte au secret des correspondances », « violation du secret professionnel » et « recel » après la diffusion, fin janvier, d’une enquête-vidéo qui a révélé plusieurs acrobaties fiscales de l’artiste, en parfaite contradiction avec ses prises de parole publiques sur le sujet.