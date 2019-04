Le frère de Mohamed Merah condamné à 30 ans de prison en appel

18 avril 2019 Par Par Agence Reuters

Abdelkader Merah, frère et mauvais génie du tueur de militaires et d'enfants juifs Mohamed Merah, a été condamné jeudi soir en appel à 30 ans de réclusion criminelle pour association de malfaiteurs terroristes et complicité d'assassinat par une cour d'assises composée de magistrats professionnels.