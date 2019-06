Des maires veulent obliger Total à moins polluer

Et maintenant il faut des armes – juridiques. À l’issue d’un entretien de plus d’une heure avec le PDG de Total, Patrick Pouyanné, plusieurs maires sont sortis déçus et plus déterminés que jamais à porter le fer contre le géant du fossile. Dès ce mercredi 19 juin, une mise en demeure va partir, demandant à Total de faire beaucoup plus qu’il ne fait aujourd’hui pour lutter contre le changement climatique.