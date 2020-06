A Marseille, un militant de la droite locale est autorisé à recueillir des procurations depuis des années

C’est l’un des nœuds de l’enquête judiciaire qui vise la campagne de Martine Vassal concernant une possible fraude aux procurations électorales. Comment les procurations récupérées par des colistiers de la candidate pouvaient-elles être validées ? Le maire des 6e et 8e arrondissements, Yves Moraine (LR), a avancé une première explication en disant qu’ils espéraient une facilitation législative liée à la crise du coronavirus. Mais le doute subsiste et les enquêteurs vont chercher à déterminer si l’équipe de campagne de Martine Vassal aurait pu bénéficier de complicités parmi les personnes chargées de valider les procurations, à savoir les officiers de police judiciaire ou ceux agissant pour leur compte.