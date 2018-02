Caroline de Haas s’est résignée. Elle le sait, elle n’arrivera sûrement pas à la fonction suprême, « pour plein de raisons ». Elle se pense trop radicale. « Je veux faire tomber le patriarcat. » Et puis les « compromissions », non merci. « Je ne sais pas avaler mon chapeau. » C’est ce qui l’a poussée à quitter son poste de conseillère au ministère du Droit des femmes de Najat Vallaud-Belkacem, en 2013. Les décisions du gouvernement ne sont plus en adéquation avec ses idées.