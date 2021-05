Politique agricole commune: les gros chèques vont à des sociétés florissantes

Avec ses 58 milliards d’euros par an – dont 9 pour la France -, la Politique agricole commune (PAC) est le plus gros portefeuille d’argent public européen. Est-il toujours utilisé à bon escient ? Dans une enquête à paraître ce mercredi 19 mai, la plateforme Pour une autre PAC, qui regroupe une cinquantaine d’ONG, associations et syndicats liés au milieu agricole ou à la protection environnementale, prend l’exemple de sept cas d’entreprises françaises subventionnées afin de montrer les « dérives » de cette politique européenne qui agit « au mépris d’enjeux sociaux, environnementaux, économiques, alimentaires ». Elle espère interpeller les pouvoirs publics, alors que la négociation du nouveau cadre de la PAC est sur le point de se terminer à Bruxelles, et que Paris tarde à dessiner sa déclinaison nationale.