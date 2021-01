Tueur de Saint-Just: les alertes de l'ex-épouse ignorées par la justice

Comment Frédérik Limol, décrit comme un individu « surarmé », « ultra-violent », « catholique extrémiste » et « survivaliste », a-t-il pu échapper à tous les radars ? C’est la question posée avec force au procureur de la République de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Éric Maillaud, depuis le drame survenu le 22 décembre dernier à Saint-Just. Après une tentative de féminicide, Frédérik Limol a tué trois gendarmes et blessé un quatrième, puis s'est suicidé. Il a aussi incendié la maison. Une traque, qui a duré toute la nuit et mobilisé plus de 300 membres des forces de l’ordre, a été menée avant que les autorités le retrouvent mort dans sa voiture, équipé d’un fusil d’assaut et de nombreuses armes et munitions.