«Gens du voyage»: le business peu reluisant des aires d’accueil

Vu de loin, c’est un marché de niche, un secteur négligé. En réalité, depuis des années, des entreprises prospèrent sur le business des aires d’accueil destinées aux « gens du voyage », dont nombre de collectivités délèguent la gestion à des sociétés privées. D’après notre enquête, des pratiques discrétionnaires, voire arbitraires, trop souvent brutales, s’y multiplient loin des regards : familles blacklistées, infrastructures au rabais, tarifs abusifs, coupures punitives d’eau et d’électricité, etc.