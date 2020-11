Darmanin nie l’évidence, l’Assemblée vote l’article 24

L’Assemblée nationale a voté l’article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale, vendredi 20 novembre, par 146 voix pour et 24 voix contre. Sous réserve qu’il soit confirmé au terme de la navette parlementaire, ce vote ajoute à la loi de 1881 sur la liberté de la presse un article qui punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende la diffusion, « dans le but manifeste qu’il soit porté à son atteinte à son intégrité physique ou psychique », de l’image d’un policier ou d’un gendarme.