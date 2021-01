Vaccination, la grande pagaille

Depuis vendredi soir, une femme, qui habite un petit village près d’Arras (Pas-de-Calais), tente d’obtenir un rendez-vous pour le vaccin de sa mère de 88 ans, qui vit seule, avec plusieurs problèmes de santé : « Elle ne comprend pas pourquoi sa voisine a un rendez-vous et pas elle. Elle me harcèle. Chez moi, la connexion n’est pas terrible, j’ai abandonné l’idée de passer par Internet. J’appelle le 0800 009 110, mais personne ne répond. Je suis allée à l’hôpital d’Arras, ils m’ont dit de me calmer, qu’ils ne peuvent rien faire. Pourquoi ouvrent-ils un numéro d’appel si personne ne répond ? On nous balade depuis trop longtemps, j’ai l’impression d’un complot », dit cette ancienne institutrice.