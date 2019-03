Maintien de l’ordre, une histoire à la française

Où les Soldats du Roi tirent sur le peuple… Où sont créés de toutes pièces les premiers services d’ordre… Où les forces de l’ordre se démilitarisent… Où les CRS recrutent à Vichy, puis cognent en Mai 68… Où psychologie et matraque s’allient… Où les banlieues passent du rodéo à l’émeute… Et où des constances et des ruptures jalonnent les habitudes françaises en matière de police des foules.