Ferrand et d'ex-présidents de l'Assemblée fustigent "les populistes"

21 mai 2019 Par Par Agence Reuters

A cinq jours des élections européennes en France, l'actuel président de l'Assemblée nationale et cinq de ses prédécesseurs ont publié mardi soir une tribune fustigeant les "populistes" et les "ordres" proférés par des acteurs non européens, Steve Bannon en tête.