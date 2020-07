Loi Vidal: les illusions perdues des apprentis chercheurs

La crise sanitaire a ralenti mais pas stoppé la mobilisation contre le projet de « loi Recherche », présentée mercredi 22 juillet en conseil des ministres. Le gouvernement et la communauté scientifique sont d’accord sur le diagnostic : la recherche française décroche, il faut investir. Mais les solutions retenues par la ministre Frédérique Vidal, et rendues publiques à la va-vite à la sortie du confinement, le 7 juin, soit un dimanche, après un an et demi de discussions, heurtent les syndicats.