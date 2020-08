Nouveau suicide sur le parvis de la BNF, la direction promet une sécurisation des lieux

Un suicide, un de plus, depuis le parvis de la bibliothèque François-Mitterrand, à Paris. Il s’agissait cette fois-ci d’un agent de l’établissement public, travaillant au sein du département droit et politique, qui s’est donné la mort le 3 août 2020. Une enquête de police est en cours, et une enquête paritaire, mêlant représentants syndicaux et de la direction, doit être également menée en interne à partir de septembre, sur un éventuel lien avec le travail.