Macron promet aux maires un "changement de méthode"

21 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Emmanuel Macron a promis mercredi à des maires de France "fatigués" et échaudés un "changement de méthode" de travail et de concertation qui doit permettre de tourner la page de seize mois de crispations et d'incompréhensions entre l'exécutif et les édiles qui dénonçaient des "mesures unilatérales".