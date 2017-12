Le CSA a mis en demeure France Télévisions après l’échange musclé entre la chroniqueuse Christine Angot et l’élue écologiste Sandrine Rousseau lors de l’émission On n’est pas couché (ONPC). Invitée en octobre à l’occasion de la sortie de son livre, Parler, sur l’affaire Baupin et les difficultés de dénoncer les violences faites aux femmes, Sandrine Rousseau avait été violemment prise à partie par Christine Angot.