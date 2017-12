La justice saisie des déclarations de patrimoine de Noël Mamère

La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a annoncé, dans un communiqué, avoir saisi la justice de la déclaration de patrimoine de fin de mandat de Noël Mamère, l’ex-député écologiste de Gironde et ancien maire de Bègles (1989-2017). La HATVP estime, « après instruction du dossier et recueil de ses observations », qu’il y a « un doute sérieux quant à l’exhaustivité, l’exactitude et la sincérité de cette déclaration » de fin de mandat établie fin 2016 « du fait de l’omission d’une partie substantielle du patrimoine ».