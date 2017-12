Le maire FN d’Hayange condamné

« Cette décision est un encouragement pour les 80 000 bénévoles de l’association qui chaque jour viennent en aide aux plus démunis. « On va pouvoir continuer à travailler dans des conditions normales », s'est réjouie Anne Duflot-Allievi, la responsable du Secours populaire d’Hayange qui depuis un an accueille les familles en difficulté dans un local sans gaz ni électricité.