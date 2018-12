Magouilles, nazisme et violence: un policier repenti se livre

21 décembre 2018 Par Mathieu Rigouste

Nicolas a récemment quitté la police. Il venait de commencer sa carrière dans une unité de la gare du Nord, à Paris. Entre références à Hitler et ultravirilisme, il raconte un quotidien marqué par l’ennui, les magouilles et la violence. Et comment la sensation de devenir « violent et raciste » l’a fait renoncer au métier.