Une licence sur le développement durable financée par BNP Paribas continue de faire polémique

Le cursus s’intitule « PSL-licence de l’impact positif (LIP) ». Pour le moment, la mise en place de cette nouvelle licence dédiée au développement durable à l’université Paris-Dauphine soulève plutôt des réactions négatives. En janvier, une partie de l’équipe universitaire découvre dans un petit film promotionnel posté sur YouTube la création de cette licence. La surprise est d’autant plus grande que le président de l’université Paris sciences et lettres (PSL) dont dépend Paris-Dauphine, Alain Fuchs, y apparaît aux côtés de Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général de BNP Paribas. Tous les deux évoquent les enjeux environnementaux et la nécessité d’y répondre par une formation solide.