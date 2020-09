Incendie à Lubrizol: les gens du voyage toujours à la remorque

À droite, la poussière de gravats s’élève vers le ciel au gré du vent léger. À gauche, deux carcasses de voitures, brûlées et désossées, attendent de passer définitivement à trépas. L’entrée du camp des gens du voyage de Petit-Quevilly se dévoile en bordure de la voie maritime, au niveau d’un triste rond-point. Au fond, on distingue quelques personnes. Certaines sont assises autour d’une table protégée par un auvent. D’autres bricolent à côté d’un véhicule, un pneu à la main. Partout autour, l’industrie rouennaise. Et, à quelques encablures, la désormais célèbre usine Lubrizol.