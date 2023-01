Covid-19 : la vaccination s’ouvre aux tout-petits

LaLa nouvelle est passée presque inaperçue. Et pourrait bien ne pas trouver plus d’écho, en ce début d’année chargé. Trois mois après l’avis favorable de l’Agence européenne des médicaments (EMA), et un mois après celui de la Haute Autorité de santé (HAS), le ministère de la santé vient d’ouvrir, jeudi 19 janvier, la vaccination Covid aux enfants de six mois à 4 ans à risque de forme grave de la maladie ou vivant dans l’entourage de personnes à risque.