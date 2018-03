"La France a subi une attaque islamiste terroriste" déclare Macron

23 mars 2018 Par Par Agence Reuters

La France a subi vendredi "une attaque islamiste terroriste" et tous les moyens seront mis en oeuvre pour comprendre quand et comment l'assaillant de Carcassonne et Trèbes s'est radicalisé, a déclaré Emmanuel Macron.