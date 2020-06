La trouille rouge de la droite toulousaine

Toulouse (correspondance). – Le réveil post-confinement a été vif pour le maire sortant Jean-Luc Moudenc, soutenu par LR et LREM. Fin mai et mi-juin, deux sondages successifs ont donné son adversaire, Antoine Maurice, 39 ans, candidat d’Archipel citoyen – la liste d’union de la gauche désormais soutenue par 16 formations (dont LFI, EELV, le PCF, le PS et Générations) –, vainqueur au second tour dans un mouchoir de poche.