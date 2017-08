Le gouvernement choisit de diluer la baisse des cotisations salariales

Le gouvernement a annoncé mercredi que si la CSG sera bien augmentée de 1,7 point au 1er janvier prochain, la baisse des cotisations salariales maladie et chômage sera effectuée en deux temps, au 1er janvier et « à l'automne ». Un mouvement qui risque de rendre l'opération peu visible par les salariés, mais qui permet de gagner quelques milliards d'euros pour atteindre les objectifs budgétaires. Encore une fois, seuls les plus fortunés ne seront pas mis à contribution pour consolider le budget.