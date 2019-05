EUROPÉENNES: Emmanuel Macron exhorte à "ne pas voter contre"

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a exhorté vendredi les Français à ne pas voter "contre" dimanche lors des élections européennes, mettant en garde contre "la haine et le ressentiment" quelques heures après l'appel du Rassemblement national (RN) à ne pas laisser le chef de l'Etat "sortir premier" du scrutin.

"Je ne suis pas venu ici pour vous dire à quelques heures de la fin d'une campagne : 'votez pour telle ou telle liste'", a déclaré le chef de l'Etat dans une interview sur la chaîne Youtube "HugoTravers". "Je suis d'abord venu vous dire : 'Allez voter'".

"Parce que décider de ne pas voter, c'est vous interdire derrière de critiquer, donc allez voter quelle que soit la liste que vous choisissez", a-t-il ajouté. "Et ne votez pas contre mais votez pour".

"Ce n'est pas (voter) contre qui que ce soit qui vous fera progresser dans la vie, qui fera progresser notre pays ou l'Europe", a-t-il poursuivi. "Ne laissez pas les autres décider pour vous, ne restez pas assis chez vous, et n'allez pas voter contre quoi que ce soit, parce que la haine et le ressentiment ce n'est pas comme ça qu'on est fait, ce n'est pas comme ça qu'on a mis fin à la guerre dans notre continent et dans notre pays".

Le RN, qui devance avec une faible marge la liste de la majorité La République en marche-MoDem, a appelé vendredi les sympathisants des Républicains (LR) et de La France insoumise (LFI) à voter "utile" afin de s'assurer la première place, devant la liste du chef de l'Etat.

Emmanuel Macron, a martelé la présidente du RN Marine Le Pen lors d'une conférence de presse, "ne doit pas sortir premier dimanche soir, le mépris envers les Français ne doit pas l'emporter".