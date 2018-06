Paroles de pères en congé parental: «Ça m’a fait comprendre le quotidien des femmes»

Alors qu’une proposition de directive européenne ambitionne de créer un congé parental de quatre mois réservé à chaque parent et mieux indemnisé, les ministres du travail et des affaires sociales de l’Union européenne ont adopté le 21 juin à Luxembourg un texte vidé de ses avancées sociales. Mais ce projet doit encore fait l'objet de débats - et de possibles améliorations - lors d'une série de votes cet été au parlement européen.