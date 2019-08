G7: Canons à eau et gaz lacrymogène contre des manifestants à Bayonne

24 août 2019 Par Par Agence Reuters

Les forces de l'ordre ont fait usage samedi soir de gaz lacrymogène et de canons à eau contre des manifestants anticapitalistes et altermondialistes venus faire entendre leur voix à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), non loin de Biarritz où les dirigeants du G7 sont réunis pour trois jours.