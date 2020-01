Le football rouvre la porte du vestiaire de la gauche française

Fait inédit de toute l’histoire de la gauche française, l’ex-footballeur international Vikash Dhorasoo se présente comme tête de liste à Paris pour les municipales de 2020. Il a rejoint Danielle Simonnet, conseillère parisienne France insoumise, pour former un binôme emmenant la liste citoyenne « Décidons Paris ». « Ce qui m’intéresse, c’est de redonner aux gens les moyens de jouir gratuitement de leur ville, avance l’ancienne star du football. Mon engagement vient de ce que j’ai vécu et de ce que je vois encore en tant que personne issue de l’immigration et des classes populaires ».