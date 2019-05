Le Média: Denis Robert n’exclut pas de licencier Aude Lancelin pour faute lourde

Décidément, Le Média va de crise en crise. Le journaliste Denis Robert, récemment nommé aux fonctions de directeur de la web-télé, n’exclut pas de licencier celle qui l’avait précédé à ce poste, la journaliste Aude Lancelin, selon nos informations.

Créé par des proches de La France insoumise (LFI), Le Média a connu une première crise grave voilà près d’un an, quand une grande partie de la rédaction s’est rebellée contre la gestion qualifiée d’autoritaire et d’opaque de l’ancienne présidente Sophia Chikirou, par ailleurs ex-directrice de la communication de Jean-Luc Mélenchon. Ces premières turbulences avaient finalement conduit à l’éviction de Sophia Chikirou ; et Aude Lancelin, l’ancienne directrice adjointe de L’Obs, licenciée du magazine pour des motifs politiques, avait alors pris les commandes (lire ici ou là).

Pendant tout un temps, Le Média semblait donc engagé dans une histoire plus apaisée, d’autant que le mouvement des gilets jaunes est alors survenu. Et à l’initiative d’Aude Lancelin, Le Média s’est alors très fortement investi dans le mouvement social.

Mais par un retournement mystérieux de l’histoire, une coalition s’est formée, emmenée par d’ex-membres du Média, parmi lesquels les deux anciens associés de Sophia Chikirou, contraignant Aude Lancelin à démissionner de son mandat de présidente. Laquelle coalition a ensuite procédé à la nomination du journaliste Denis Robert, qui a commencé sa carrière à Libération, pour succéder à Aude Lancelin.

Actuellement placée en arrêt maladie, cette dernière attendait une rupture conventionnelle pour son contrat de directrice de la rédaction, ce qui lui avait été proposé. Mais, selon nos informations, son avocat Jérémie Assous a finalement été informé, vendredi 24 mai, que la nouvelle direction préférait un licenciement à toute solution amiable. En clair, c’est un licenciement pour faute lourde qui serait envisagé à l'encontre d’Aude Lancelin, c’est-à-dire sans préavis ni indemnité. D’autres licenciements imminents ont également été annoncés à une équipe déjà traumatisée.

Interrogé par Mediapart sur le cas d’Aude Lancelin et les annonces qui ont été faites à son avocat, Denis Robert nous a répondu par SMS : « Rien n’est décidé encore », avant de préciser : « Plusieurs hypothèses sont à l’étude, dont celle-là. »