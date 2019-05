Projet de loi Notre-Dame: un hochet pour la vanité présidentielle

C’est un texte qui restera sans doute comme un symbole des pratiques et des priorités de ce quinquennat. Le projet de loi d’urgence sur la restauration de Notre-Dame de Paris, qui sera examiné par le Sénat en début de semaine prochaine, est un blanc-seing de plus donné à l’Élysée. Adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, le 10 mai dernier, ce texte court ne contient que neuf articles. Mais cette brièveté n’est que le reflet du pouvoir immense qu’il accorde implicitement au pouvoir exécutif dans ce chantier considérable.

Le texte établit une « souscription nationale » de façon rétroactive au 16 avril 2019, lendemain de l’incendie de la cathédrale, « placée sous le haute autorité du président de la République ». Cette souscription est confiée à quatre organismes : le Centre des monuments nationaux (CMN), agissant pour l’État, la Fondation de France, la Fondation Notre-Dame et la Fondation du patrimoine. Sa clôture sera décidée par le gouvernement (article 6), tandis que l’article 4 autorise les dons des collectivités locales, ce qui n’était pas prévu jusqu’ici, tandis que l’article 5 élargit la réduction d’impôts pour les entreprises et les particuliers.

Emmanuel Macron, le soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris. © Reuters

Les dons en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris effectués entre le 16 avril et le 31 décembre 2019 bénéficieront, jusqu’à concurrence de 1 000 euros, d’une réduction de 75 % contre 66 % actuellement.

Que faire des surplus ?

Le vrai problème que pose cette partie du texte est celui de sa destination. Les dons doivent venir assurer la « restauration » et la « conservation » de Notre-Dame de Paris. Or, comme le signale le Conseil d’État dans son avis, « ni le projet de loi, ni l’exposé des motifs ne précise la signification que le gouvernement entend donner à ces deux termes ».

Autrement dit, on ignore exactement à quoi vont servir les fonds. Ce n’est pas anecdotique car il est possible que la collecte dépasse les besoins. On ne dispose pas actuellement d’une évaluation précise du coût de la restauration. Et pour cause, puisqu’on ignore aussi comment Notre-Dame sera restaurée : à l’identique ou en en « modernisant » certaines parties. Cela fait beaucoup d’incertitudes et, partant, laisse beaucoup de doutes sur la destination des fonds. Car avec désormais près d’un milliard d’euros de promesses de dons et une souscription qui n’est pas close, l’argent risque d’être trop abondant. Le fondateur de la Tribune de l’art, Didier Rykner, souligne que « tous les connaisseurs du dossiers considèrent qu’il y aura plus de fonds que nécessaire pour la restauration ».

Que faire d’un éventuel « trop-perçu » ? La question est délicate. Et deux hypothèses sont possibles : la première, c’est que l’argent supplémentaire soit utilisé pour l’entretien et le fonctionnement futur de Notre-Dame, et la seconde, c’est qu’il soit affecté à d’autres nécessités de restauration de cathédrales ou de monuments. Didier Rykner estime que l’exécutif pourrait faire le premier choix en se « désengageant pour longtemps de l’entretien de Notre-Dame ».

Pour lui, ce serait un pas inquiétant : « Avec la TVA récupérée des travaux, les dons des grandes fortunes qui ont renoncé à la défiscalisation et les dons venant de l’étranger, il est possible que l’État ne dépense beaucoup pour Notre-Dame » alors même qu’il est le propriétaire du monument et de 80 % des œuvres d’art (celles acquises avant 1905). Ce serait donc une forme de désengagement de l’État.

Parallèlement, les besoins concernant le patrimoine sont « immenses », rappelle Didier Rykner, et peinent à trouver des fonds. Rappelons que le chantier de restauration de Notre-Dame de Paris qui était en cours avant l’incendie avait peiné à trouver un financement et qu’il avait fallu lancer une souscription aux États-Unis et que, de façon globale, on avait lancé un « loto » exceptionnel pour financer de nouveaux chantiers. Ce trop-perçu sur Notre-Dame pourrait permettre, à condition qu’il ne remplace pas ce budget, de lancer une grande campagne de restauration du patrimoine. C’est l’idée que défendent certains, arguant du fait que ce redéploiement des dons est prévu dans les conditions générales de dons.

Or, la majorité et le gouvernement s’opposent fortement à toute réaffectation. La rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, Anne Brugnera (LREM), a confirmé que tout l’argent devrait aller à Notre-Dame. Le ministre de la culture Franck Riester s’est emporté, devant la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, face au sénateur socialiste Vincent Éblé qui défendait l’idée d’une réaffectation des excédents de dons.

Selon le ministre, réaffecter les surplus, ce serait « trahir la confiance de nos compatriotes ». Tout serait donc conservé pour Notre-Dame, ce qui rend le risque de désengagement dans l’entretien posé par Didier Rynker crédible. Dans ce cas cependant, il y a un risque juridique que pointe le Conseil d’État qui précise qu’il reviendra au « juge de l’excès de pouvoir » (autrement dit, la justice administrative dont il est la plus haute juridiction) de déterminer la portée des termes de « restauration » et de « conservation » du projet de loi.

Contactée, la Fondation du patrimoine (dont on peut lire dans l'onglet « Prolonger » les réponses à nos questions en intégralité) assure que, effectivement, pour ce qui la concerne, elle n’est pas « autorisée à financer autre chose que la reconstruction de ce qui a disparu lors de l’incendie ». Concernant les particuliers, cela ne devrait pas poser de problème. « Compte tenu des sommes en jeu », 24 millions d’euros pour la Fondation du patrimoine, « 100 % des dons individuels qui ont été faits pour Notre-Dame iront à la reconstruction de Notre-Dame ».

Pour les dons des entreprises et des mécènes, tout dépendra des conventions qui seront passées entre l’État et les fondations qui auront collecté des fonds. Autrement dit, dans ce cas, il y aura un débat. La Fondation du patrimoine estime qu’il est « trop tôt pour faire des conjectures ».

C’est pour cette raison que cette institution a suspendu les dons pour la reconstruction de Notre-Dame et a lancé une nouvelle collecte appelée « Plus jamais ça ». « Après avoir collecté 218 millions d’euros pour Notre-Dame, nous considérons que notre devoir est, à présent, de récolter des fonds pour l’ensemble du patrimoine en péril, comme nous le faisons, notamment avec la mission Bern », explique-t-on à cette fondation où l’on affirme avoir recensé depuis 2017 « plus de 3 000 signalements » concernant « des petites Notre-Dame » : églises en arrêté de péril, bâtiments qui s’effondrent, ponts qui s’écroulent, théâtres désaffectés pour raison de sécurité…

La Fondation du patrimoine semble adapter sa stratégie de collecte à la situation : la reconstruction de Notre-Dame est financée, il faut donc désormais « entretenir et promouvoir cette formidable générosité et aspiration populaire en faveur de la restauration du patrimoine en danger ».

Mais, devant la Commission culturelle du Sénat, Franck Riester n’a pas de mots assez durs envers la Fondation du patrimoine pour avoir cessé la collecte. « Quand on arrête la collecte au bout d’un mois de façon unilatérale alors que la souscription nationale est prévue pour durer plus longtemps, on a un comportement étrange », a déclaré le ministre avec emportement. Et d’accuser la Fondation du patrimoine de vouloir utiliser les fonds pour autre chose (ce qui n’est pas le cas, comme on vient de le voir).

Cette étrange colère de Franck Riester (voir la vidéo) trahit une volonté : continuer à collecter des fonds pour une restauration de Notre-Dame de Paris qui est déjà largement financée. Pourquoi ? La question reste posée mais il existe une hypothèse : celle d’une dépense excessive en faveur d’une restauration modernisée comportant ce que le ministre de la culture appelle un « geste architectural contemporain », notamment pour remplacer la flèche de Viollet-le-Duc qui s’est effondrée dans l’incendie. Le gouvernement a déjà lancé un concours d’architectes, sans, officiellement, avoir abandonné l’idée d’une reconstruction à l’identique. Mais si un tel « geste » est coûteux, alors le surplus de dons pourrait ici être utile. Ou mieux : si les fonds sont abondants, alors il sera possible de se laisser aller à toutes les folies pour glorifier le « geste architectural » incarnant le quinquennat d’Emmanuel Macron. Autrement dit, les dons en surplus pourraient bien venir financer la folie des grandeurs et l’égo surdimensionné du chef de l’État.

Le projet de loi semble donc vague. Il lance une souscription nationale sans savoir quels seront les besoins, ni sans avoir présenté de stratégie précise d’affectation des excédents et il la poursuit alors que le financement de la reconstruction est déjà assuré. Or, cela risque de peser à plus d’un titre. La querelle avec la Fondation du patrimoine laisse présager d’un risque juridique important. Certains donateurs pourraient ainsi contester devant la juge l’utilisation des fonds et le champ d’application de la loi.

Un autre risque, qui se concrétiserait déjà, consiste en ce que, devant cette incertitude, certains donateurs reviennent sur leurs promesses de dons afin de ne pas financer le fameux « geste architectural » destiné à inscrire le quinquennat dans l’histoire. La Fondation du patrimoine indique que « quelques donateurs ont effectivement décidé de revenir sur leurs promesses ou ont indiqué par avance qu’ils réservaient leur don pour une reconstruction à l’identique ». Il ne s’agit cependant que « d’une proportion modeste » des donateurs, pour l’instant.