"Judith et Holopherne" du Caravage vendu à un acheteur étranger

25 juin 2019 Par Par Agence Reuters

Le tableau "Judith et Holopherne", œuvre attribuée au Caravage qui devait être mise aux enchères jeudi à Toulouse, a d'ores et déjà été vendu à un acheteur étranger, ont annoncé mardi la maison des ventes Marc Labarbe et le cabinet Turquin.