Covid-19: à Marseille, les mesures du gouvernement font l’unité métropolitaine contre elles

«Ce que le gouvernement a réussi, c’est à faire l’unanimité contre lui. Gauche, droite, petits et grands patrons, salariés, clients, tout le monde est contre les mesures annoncées », soupire Frédéric Jeanjean, les traits tirés au-dessus du masque. Le secrétaire général de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) a dormi trois heures depuis les annonces du ministre de la santé, Olivier Véran, portant notamment sur la fermeture des bars et restaurants à partir de samedi, pour faire face au Covid-19.