A Volvic, Danone puise et épuise l’eau

25 septembre 2020 Par Alexander Abdelilah et Robert Schmidt (We Report)

À Volvic, Danone assure « ne pas prendre à la nature plus que ce qu’elle est capable de nous donner ». En réalité, la multinationale augmente ses prélèvements pendant les mois les plus chauds, portant atteinte aux riverains et aux eaux de surface. En toute connaissance de cause et sous le regard bienveillant des autorités.