Violences conjugales: toujours pas de moyens

Après une manifestation « historique » samedi contre les violences sexistes et sexuelles et les féminicides, l’attente était grande. À l’issue du Grenelle des violences conjugales, le premier ministre Édouard Philippe a commencé son discours lundi 25 novembre en évoquant les noms des deux dernières victimes d’homicides conjugaux, Sylvia Aucher tuée le 10 novembre, et Aminata « décédée elle aussi sous des coups de couteau, ce 12 novembre, sous les yeux de ses enfants à Montfermeil ».