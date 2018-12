Marseille n'est pas la seule ville touchée par le logement indigne. En Ile-de-France, on dénombre 157 300 logements potentiellement insalubres, soit 4 % du parc privé de résidences principales. Ce chiffre s'élève même à 20 % à Saint-Denis, à Aubervilliers et à Saint-Ouen. Une chercheuse explique que ce phénomène ne concerne plus seulement les centres anciens. Elle décrit un « cabanisation du mal-logement. »