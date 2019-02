Près du dernier réduit de l'EI, des militants encore fidèles

26 février 2019 Par Par Agence Reuters

Elle a rejoint l'Etat islamique en Syrie il y a quatre ans et n'a quitté l'organisation que lundi soir, lors de l'évacuation des civils du dernier réduit des djihadistes à Baghouz, dans l'Est syrien, et uniquement parce que sa fille de 19 ans a été blessée par balle à la jambe.