Services publics: la dématérialisation en marche forcée

Un chômeur radié de Pôle emploi pour n’avoir pas répondu à des mails de convocation alors qu’il vit dans une « zone blanche », sans téléphone ni Internet. Un couple de retraités, âgés de 75 et 85 ans, qui se voit privé de l’allocation aux adultes handicapés et qui ne peut contester cette décision, ne pouvant se payer un abonnement internet. Un réfugié qui ne peut accéder à une prestation car la CAF a oublié d’insérer une case dans un formulaire en ligne. Un résident français qui doit attendre plus d’un an pour obtenir un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de naturalisation…