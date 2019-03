Migrants: L'UE envisage de limiter la mission Sophia aux patrouilles aériennes

26 mars 2019 Par Par Agence Reuters

L'Union européenne envisage de prolonger de six mois la mission Sophia de surveillance en Méditerranée, destinée à lutter contre les passeurs et le trafic d'êtres humains, mais en la limitant à des patrouilles aériennes et à la formation de la garde-côte libyenne.