Paris et Pékin réaffirment leurs engagements sur le climat

26 mars 2019 Par Par Agence Reuters

La France et la Chine, principal pollueur de la planète, ont réaffirmé mardi, dans une déclaration commune sur le multilatéralisme publiée au troisième jour de la visite d'Etat du président Xi Jinping à Paris, leur engagement à lutter contre le réchauffement climatique et à préserver l’environnement et la biodiversité.