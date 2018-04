Télérama se penche sur le déséquilibre entre la population des jazzmen d’origine antillaise en France et leur représentation dans les programmations, festivalières notamment. « On me ferme la porte des festivals dans lesquels je pourrais légitimement jouer », dit le trompettiste guadeloupéen Franck Nicolas dont la discographie compte une douzaine de références. « Quand j’envoie un CD à un programmateur, on me rétorque que ce n’est pas du jazz. Les Antillais ne sont crédibles que dans des rôles d’amuseurs, comme Francky Vincent ou La Compagnie créole. Mais la carte postale, y en a marre. »