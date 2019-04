Le triste cirque identitaire de «Valeurs actuelles» sur l’Europe

Dans les rues adjacentes au Cirque d’hiver (Paris XIIe), la file d’attente s’étend sur plusieurs centaines de mètres. Une foule BCBG prête à débourser 30 euros pour entendre dialoguer, ce jeudi 25 avril, le ministre de l’économie Bruno Le Maire et le polémiste Éric Zemmour, la tête de liste LR François-Xavier Bellamy avec l’essayiste Jacques Attali ou encore les écrivains Michel Houellebecq et Benoît Duteurtre. Des débats consacrés à l’Europe et organisés par les Éveilleurs d’espérance, une association versaillaise désireuse de « réveiller la droite endormie » ainsi que le très conservateur hebdomadaire Valeurs actuelles.