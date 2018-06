À l’hôpital d’Agen, un bloc opératoire au bord de l’implosion

Journées de grève, dépôts de droit d'alerte, courriers à la direction… Depuis plus de six mois, la tension sociale ne cesse de monter au sein du bloc opératoire du centre hospitalier d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. Jeudi 21 juin, l'ensemble du personnel de l'hôpital était appelé à la grève. Une semaine avant, les 57 infirmiers et cadres du bloc avaient quasiment tous débrayé.