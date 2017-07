A Montpellier, Philippe Saurel reconfigure le paysage politique à marche forcée

Voix étranglées, larmes, éclats et invectives… L’atmosphère du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole, ce matin du 5 juillet, était au mélodrame. Les élus étaient d’abord restés cois de surprise lorsque Philippe Saurel, président de cette assemblée, leur avait annoncé le 26 juin, en conférence des maires, que seuls les vice-présidents acceptant d’entrer dans un groupe « En Marche et apparentés » garderaient leur fonction de vice-président et leur délégation. Depuis, la nouvelle avait fait son chemin dans les consciences, et ce matin de juillet, chacun avait fourbi ses mots, comme autant de piques pour dénoncer le « changement de stratégie » de Philippe Saurel.