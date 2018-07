Affaire Lactalis: l’idée d'une «police sanitaire» ne fait pas l’unanimité

La commission d’enquête parlementaire « chargée de tirer les enseignements de l’affaire Lactalis et d’étudier à cet effet les dysfonctionnements des systèmes de contrôle et d’information, de la production à la distribution, et l’effectivité des décisions publiques » a adopté son rapport mercredi 18 juillet. Deux députés, Alexis Corbière pour La France insoumise et Sébastien Jumel pour le PCF, se sont abstenus, les députés de l’opposition reprochant au rapporteur de les obliger à se prononcer sans avoir en main le rapport ni les propositions.