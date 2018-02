La popularité de Macron chute de 6 points en février, selon un sondage Odoxa

27 février 2018 Par Par Agence Reuters

La popularité d'Emmanuel Macron chute de six points en un mois et celle d'Edouard Philipe de sept, selon un sondage Odoxa pour la presse régionale, France Inter et L'Express diffusé mardi.