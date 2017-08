Paris accueille lundi un mini-sommet UE-Afrique sur les migrations

27 août 2017 Par Par Agence Reuters

La France accueille lundi un mini-sommet de chefs d'Etat et de gouvernement européens et africains consacré à la question de la gestion et du contrôle des flux migratoires en provenance d'Afrique, un sujet de rentrée jugé "prioritaire" par Berlin, Rome, Madrid et Paris.