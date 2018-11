«On se croyait dans un congélateur»: voyage au cœur de la précarité énergétique dans le 93

Il craint la pluie par peur que les gouttes ne glissent dans le trou de son plafond et ne s’écrasent sur le sol de la salle de jeux. Elle consume tout son argent en factures d’électricité et grelotte dans son lit. Il fait plus froid dans sa chambre que dehors. Elle compte les jours qui passent depuis que ses radiateurs sont tombés en panne et que personne ne vient les réparer.